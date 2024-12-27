تركي آل الشيخ يشيد بمسرحية "الباشا" ويمد عروضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

أشاد المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وتحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس المسرحية عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وكتب: "نظرًا للنجاح الكبير لمسرحية الباشا للنجم كريم عبد العزيز وإخراج العزيز رامي إمام، سيتم تمديد العروض لها".

وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، ويشارك ببطولة المسرحية كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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