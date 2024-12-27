"وحشتني تعليقات القبطان".. عمرو عرفة يهنئ النادي الأهلي بسبب الحلفاوي

كتب- مروان الطيب:

هنأ المخرج الكبير، عمرو عرفة، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد فوزه على النادي المصري بهدفين مقابل لاشئ، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

واستعاد عمرو عرفة، ذكريات تعليق الفنان الراحل نبيل الحلفاوي على مباريات النادي الأهلي، وأنه كان من أكبر مشجعي النادي، ودائمًا ما يقوم بالتعليق على مباريات الفريق المختلفة سواء محليًا أو قاريًا، وكتب عمرو عرفة عبر حسابه الرسمي على "X": "وحشني تعليقات القبطان نبيل الحلفاوي على ماتشات الأهلي، رغم أني بشجع الزمالك، وكنت بعرف منه سياق الماتش وكان كتير يقترح تغييرات أثناء الماتش، والمدرب كان بيسمع كلامه، الله يرحمك يا قبطان، مبروك الفوز على المصري عشان خاطره بس".

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة كان بمسلسل "مليحة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، إلى جانب فيلم "أهل الكهف" الذي عرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى الماضي.

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