في ذكرى ميلاده.. من اختار سمير صبري لتجسيد شخصيته بعمل فني

كتب- هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة 27 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري، إذ أنه من مواليد 1936، ورحل عن عالمنا في 20 مايو 2022، ويعد "سمير" هو الفنان الشامل لأنه كان يجيد التمثيل والغناء بالإضافة إلى كونه مذيعا.

وبهذه المناسبة، تحدث سمير صبري عمن يتمنى أن يجسد شخصيته في عمل فني خلال لقاء سابق ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وقال سمير صبري: "أفضل أن اللي يعمل شخصية سمير صبري يكون حد جديد عشان الناس تصدق، وميبقاش أحمد عز هو اللي يعمل سمير صبري، وطبعا أتمنى أن يحصل ده، لأني بحبه جدا هو وعمرو سعد وهاني سلامة وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز".

وتابع سمير صبري: "لما تبقى عايز تعمل سعاد حسني وتيجي فنانة كبيرة زي منى زكي تعمل سعاد حسني فهنا يحدث مقارنات، والمقارنة مش حلوة مهما كانت شعبية النجم أو النجمة".

وأضاف: "الوحيد اللي نجا من ده الفنان الراحل أحمد زكي لما عمل السادات وعبد الناصر، وأنا قولتله لما كنا في تونس وقت تكريمه من مهرجان قرطاج لما عرفت منه أنه هيعمل عبدالحليم حافظ قولتله (بلاش يا أحمد عشان حليم كان ضئيل وأنت جرم وحليم كان يثير في النساء الأمومة والطفولة ولكن أنت تثير غرائز أخرى خالص) فقالي (هتشوف أنا هعمل عبد الحليم إزاي)، وللأسف الصحة لم تسعفه أنه يعمله زي ما كان عايز".