جميلة عوض توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ 37

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة جميلة عوض، رسالة للفنان أحمد حاتم بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37 .

ونشرت جميلة، صورة لها مع أحمد حاتم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنت طيب يا أحمد".

جدير بالذكر أن أحمد حاتم عُرض له مؤخرًا مسلسل "عمر أفندي" وشاركته البطولة الفنانة آية سماحة، كما استقبلت دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية فيلمه "عاشق" الذي جمعه بالفنانة أسماء أبو اليزيد.





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