أحمد العوضي يكشف عن سؤال مسابقته الجديدة: 40 أخ وأخت هيفوزوا معايا

كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان أحمد العوضي عن سؤال مسابقة جديدة، شاركها مع جمهوره، إذ اعتاد بين وقت وآخر أن يقوم بطرح الأسئلة على متابعيه، ويختار عدد من الإجابات ليفوز أصحابها بالجوائز.

العوضي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "سؤال المسابقة، نفس السؤال اللي فات، اسم مسلسلي في رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله؟ مفيش أسهل من كده".

وتابع "40 أخ وأخت هيفوزوا معايا وهلم الورق كمان أربع أيام .. شارك السؤال مع اخواتك"، وتعليقا على نفس المنشور كتب العوضي "واحدة واحدة يا اخواتي الفيسبوك هنج.. عشان تعرفوا تعملوا كومنت بس واحدة واحدة"، وذلك بسبب الإقبال الشديد على المنشور، إذ استقبل في أقل من ساعة أكثر من 57 ألف إعجاب، و130 ألف تعليق.

وعلقت الفنانة الشابة كارولين عزمي على المنشور، وكتبت إجابة السؤال، وطالبته بأن تكون من بين الفائزين "فهد البطل.. كسبني معاك يا عم".

أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري.