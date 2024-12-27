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شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر صورة قديمة تجمعهما: "كل سنة وإحنا طيبين"

03:06 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور (2)
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    مسلسل ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2025
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    ياسمين عبدالعزيز
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    ياسمين عبدالعزيز
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    ياسمين عبدالعزيز
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القاهرة- مصراوي:

شارك الفنان وائل عبدالعزيز، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة أرشيفية من صندوق ذكرياته، تجمعه بشقيقته النجمة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقهما.

وعلق وائل على الصورة وكتب "كل سنة وإحنا طيبين وبصحة وخير وسلامة وطز في أي حاجة تانية".

جدير بالذكر أن ياسمين عبدالعزيز تستعد لخوض السباق الرمضاني لعام 2025، وذلك بعد غيابها العام الماضي عن المنافسة، إذ كان أخر عمل لها في رمضان 2023 وحمل عنوان "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري، وشاركها البطولة أحمد العوضي.

ويحمل المسلسل الجديد اسم "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله.

وائل عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني رمضان 2025 ضرب نار وتقابل حبيب
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