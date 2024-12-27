مصطفى شعبان وفقرات غنائية وترفيهية.. تفاصيل سهرة ليلة رأس السنة على "الحياة"

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

"ربنا يجعل 2025 سنة حب وراحة بال".. هكذا ودعت نرمين الفقي عام 2024

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شبكة قنوات الحياة ليلة رأس السنة، سهرة يلتقي فيها الفنان مصطفى شعبان، والذي يتحدث عن مشواره الفني وكيف كان عام 2024.

كما يستضيف عمرو الليثي، الفنانة الكوميدية ويزو في فقرة مليئة بالألعاب والمسابقات الطريفة.

وفي السهرة، الفنان "أورتيجا" الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه عبر مشواره الفني، كما يقدم المطرب محمد شاهين أروع أغاني زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أغنياته التي حققت انتشارًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولأول مرة في لقاء تليفزيوني، الأسد لوزة أكبر أسود السيرك القومي مع المدرب محمد اليماني في حوار جريء وأخطر مواجهة في الاستديو بدون أقفاص.