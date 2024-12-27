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مصطفى شعبان وفقرات غنائية وترفيهية.. تفاصيل سهرة ليلة رأس السنة على "الحياة"

02:23 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    عمرو الليثي
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    عمرو الليثي
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يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شبكة قنوات الحياة ليلة رأس السنة، سهرة يلتقي فيها الفنان مصطفى شعبان، والذي يتحدث عن مشواره الفني وكيف كان عام 2024.

كما يستضيف عمرو الليثي، الفنانة الكوميدية ويزو في فقرة مليئة بالألعاب والمسابقات الطريفة.

وفي السهرة، الفنان "أورتيجا" الذي يقدم وصلة غنائية طويلة لأبرز وأهم أغانيه عبر مشواره الفني، كما يقدم المطرب محمد شاهين أروع أغاني زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أغنياته التي حققت انتشارًا كبيرًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولأول مرة في لقاء تليفزيوني، الأسد لوزة أكبر أسود السيرك القومي مع المدرب محمد اليماني في حوار جريء وأخطر مواجهة في الاستديو بدون أقفاص.

عمرو الليثي ليلة رأس السنة مصطفى شعبان
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