هنا الزاهد تنشر صورة مع كريم عبدالعزيز من مسرحية "الباشا" وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها مع الفنان كريم عبدالعزيز من كواليس مسرحية "الباشا" التي تعرض حاليا بالسعودية.

ونشرت هنا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسرحية الباشا.. معاطي الباشا وهانم نفيخة الزعبلوطي".

مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز وانطلق عرضها الأربعاء 25 ديسمبر على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ونفدت تذاكر الأيام الثلاثة الأولى بعد ساعات قليلة من طرحها.

وتعرض مسرحية الباشا في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025 برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

"الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

اقرأ أيضا:

محمد ناير مؤلف "أثينا" لـ ريهام حجاج: "مسلسل مختلف ومميز وإن شاء الله يعجب الجمهور"

دراما رمضان 2025.. أحمد عزمي: دوري في "ظلم المصطبة" سيكون مفاجأة للجمهور