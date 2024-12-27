بعد 4 سنوات على رحيله.. وفاة زوجة الفنان محمود مسعود بمستشفى الهرم

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، زوجة الفنان الراحل محمود مسعود داخل مستشفى الهرم بعد صراع مع المرض.

وأكد الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ"مصراوي"، وفاة زوجة الفنان الراحل، مؤكدا أن النقابة توجه العزاء للفنانة إيمان مسعود وأسرة الراحلة.

يأتي رحيل زوجة محمود مسعود بعد وفاته بـ 4 سنوات.

وتوفي الفنان محمود مسعود توفي في 11 يونيو 2020 بأحد مستشفيات القاهرة إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

يذكر أن، آخر أعمال محمود مسعود مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض عام 2020 وخاض بطولته يسرا وحلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد وخالد سرحان، ومن إخراج سامح عبد العزيز.