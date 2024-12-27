ماذا قال المخرج مجدي الهواري بشأن قصة محمد صلاح والهرم الرابع؟

كتب- هاني صابر:

تحدث المخرج مجدي الهواري، عن قصة محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي وجدل لقب الهرم الرابع.

ونشر مجدي الهواري، بوسترين الأول لترتيب فرق الدوري الإنجليزي والثاني لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الذي يتصدره صلاح، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الناس اللي زعلانة ان بيتقال عن محمد صلاح الهرم الرابع، ويتقولك خدنا إيه من محمد صلاح على الأقل الهرم بناخد منه تذكرة السايح أم 480 جنيه بتدخل خزينة الدولة، لكن محمد صلاح لا .. حاضر هنجيب محمد صلاح نحطه في المتحف الجديد علشان نبيع عليه تذاكر بس يخلص الدوري عنينا.. ده كلام يا ناس".

وتألق صلاح أمس الخميس في مباراة فريقه مع ليستر سيتي والتي انتهت بنتيجة 3-1، وذلك في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 82، ورفع رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 16 هدفا، ليبتعد بصدارة ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

وأصبح محمد صلاح ثامن لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز 98 هدفا في ملعب "أنفيلد" مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، فريقه السابق، في "ستامفورد بريدج".

وبات صلاح رابع أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم بعد 142 مباراة، ويسبقه في هذه القائمة آلان شيرر (91)، وتييري هنري (113)، وسيرجيو أجويرو (125).