كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الاحتفال بتعاقدها على مسلسلها الجديد "المشتبه الرابع" الذي يمثل عودتها للدراما التلفزيونية منذ مسلسل "إسود فاتح" عام 2020.

ونشرت هيفاء، صورا جديدة من حفل التعاقد، الذي شهد حضور عدد من فريق عمل المسلسل، حيث ظهرت بإطلالتين مختلفتين الأولى أثناء التعاقد، والثانية عقب التعاقد باحتفالية خاصة.

وكانت آخر مشاركات هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد، وتدور أحداثه في فترة التسعينات، حيث يعيش شاب حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، لكن تتغير حياته بالكامل عندما يظهر له شخص يستغل التكنولوجيا الحديثة لجلب المال، ومن تأليف عمر عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

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