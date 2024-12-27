أيمن بهجت قمر يودع 2024..ويعلق: "الأهم أنني استعدت نفسي"
كتب- هاني صابر:
حرص المؤلف والشاعر والمنتج أيمن بهجت قمر، على توديع 2024 على طريقته الخاصة، كاشفا أهم ما حدث معه في هذا العام.
ونشر أيمن، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وداعا 2024.. في أيامك ربحت قد ما ربحت وخسرت قد ما خسرت، لكن الأهم أنني استعدت نفسي 🎄
جدير بالذكر أن، أيمن بهجت قمر ينتظر طرح فيلمه الجديد "ري ستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، إخراج سارة وفيق.
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