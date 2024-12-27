بعد القبض عليه.. حسن شاكوش يوجه رسالة لـ حمو بيكا

كتب- هاني صابر:

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رسالة لصديقه مؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد القبض عليه بتهمة حيازته سلاح أبيض، إلى جانب هروبه من تنفيذ 3 أحكام جنح.

ونشر شاكوش، صورة له مع بيكا، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إن شاء الله خير يا رب يا حبيبي وتعدي منها على خير يا بيكا يا رب".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، ظهر الخميس.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات لمصراوي، أن خلال توقيف مؤدي المهرجانات محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا" في أحد الأكمنة الأمنية في منطقة الزمالك، وخلال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى أنه بالفحص الأمني بشأنه تبين صدور 3 أحكام قضائية غيابية ضده.

وأضاف المصدر، أنه تم اقتياد مطرب المهرجانات إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى السلاح الذي كان بحوزته.

يذكر أن، آخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا كان مهرجان بعنوان "رجوع الحملة" وشاركه في الغناء إسلام كابونجا، ميسو ميسرة، من توزيع فيجو الدخلاوي.