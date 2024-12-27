دراما رمضان 2025.. أحمد عزمي: دوري في "ظلم المصطبة" سيكون مفاجأة للجمهور

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "ظلم المصطبة" تصوير حلقات المسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وقال الفنان أحمد عزمي في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إنه يجسد من خلال المسلسل شخصية شيخ يدعى علاء، مؤكدًا أن الدور مختلف كليًا عما قدمه من قبل، وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور.

وكشف "عزمي" مؤخرًا عن الصورة الأولى لشخصيته من أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "ظلم المصطبة، الشيخ علاء، اللهم أرزقنا القبول، الشركة المتحدة، رمضان 2025، للمخرج هاني خليفة".

ويشارك في بطولة مسلسل "ظلم المصطبة" عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية وهم إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، قصة ومعالجة درامية أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن، أحمد عزمي، شارك عقب عودته للحياة الفنية في عدة أعمال منها مسلسلات "الاختيار 3"، و"دنيا تانية"، وفيلم "بحبك"، ومسرحية "الملك لير"، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "حرب الجبالي".

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