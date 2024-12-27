إيمان أيوب باكية: "اتعملي سحر.. وأبويا ساب أمي عشان يتجوز واحدة تانية"

"بعد القبض عليه".. 25 صورة لـ حمو بيكا جمعته بابنته ونجوم الفن

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة إيمان أيوب ضيفة ببرنامج "قعدة ستات"، تقديم الإعلامية مروة صبري، والمذاع على فضائية "ألفا اليوم".

وانهارت إيمان، بالبكاء عقب حديثها عن علاقتها بوالدها الذي تزوج للمرة الثانية وترك والدتها، وإصابتها بـ شلل نصفي بسبب مشاكلها مع زوجها.

وتحدثت إيمان عن علاقتها بزوجها، وقالت: "العلاقة جابتلي اكتئاب وحاجات نفسية افتكرت حاجات وحشة، وأصيبت بشلل نصفي بس محدش كان يعرف".

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وعن زواج والدها للمرة الثانية، أضافت: "أبويا ساب أمي عشان يتجوز واحدة تانية، ولما واجهته قالي ده من حقي والشرع محللي 4 ، ومامتك كبرت".

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وكشفت إيمان أيوب، عن تعرضها لأعمال وسحر من أشخاص مقربين، وقالت: "اكتشفت أن فيه ناس قريبة عاملين لي سحر، لقيت دبابيس وابر في تيكت التي شيرت، ولقيت دبابيس في الحمام وإبر في كل حتة وفي البنطلون، وضرس مخلوع في الحمام، ماكنتش فاهمة وعرفت مين اللي عملت ورمت السحر في بيتي".

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يذكر أن الفنانة إيمان أيوب، على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية بسبب شكلها ومظهرها واتهامات طالتها حول إجرائها عمليات تجميل".

وقالت إيمان أيوب في بيان صحفي: "بينتقدوا شكلي وبيقولولي عاملة عمليات في وشي مع إن الحقيقة إن الميكب هو اللي كان مطلعني كدة.. أنا عاملة فيلر بس، وده شيء عادي وكل الناس بتعمله، لكن وشي طبيعي من غير ميكب أو فلتر".

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان أيوب كانت في مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وأحمد بدير، ومن إخراج عادل أديب.

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