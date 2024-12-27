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محمد ناير مؤلف "أثينا" لـ ريهام حجاج: "مسلسل مختلف ومميز وإن شاء الله يعجب الجمهور"

02:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024

المؤلف محمد ناير

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كتب- هاني صابر:

أكد محمد ناير مؤلف مسلسل"أثينا" الذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، أن العمل عبارة عن 15 حلقة فقط.

وقال ناير، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن أسرة المسلسل بدأت أمس الخميس تصوير أولى مشاهد العمل، متمنيا أن يحقق النجاح الباهر بالموسم الرمضاني المقبل.

ونفى "ناير" معرفته بشأن عرض مسلسل "أثينا" على قناة "زي ألوان" من عدمه في موسم دراما رمضان 2025، وذلك بعد تداول صورا ترويجية للمسلسل تحمل علامة القناة.

وأضاف: " أثينا عمل مختلف ومميز، واحنا متكتمين على تفاصيله وعايزينه يتعمل بشكل مظبوط وكويس وإن شاء الله يعجب الجمهور".

مسلسل"أثينا" بطولة ريهام حجاج ومحمود قابيل وسلوى محمد علي، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل أثينا - ريهام حجاج

مسلسل أثينا ريهام حجاج دراما رمضان
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