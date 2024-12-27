"أحلى حفلة هتجمعنا".. تامر حسني ونانسي عجرم يروجان لحفل رأس السنة في دبي

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب تامر حسني والمطربة نانسي عجرم على الترويج لحفلهما الغنائي المقبل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة.

ونشرت صفحة قناة "روتانا" على موقع "انستجرام، فيديو ترويجي للحفل الغنائي، وكتبت: "‎تعالوا نحتفل ببداية السنة الجديدة، مع أسطورة الشرق تامر حسني وملكة البوب نانسي عجرم، ‎لاتفوتكم المتعة والأجواء الحماسية".

ووجه المطرب تامر حسني التهنئة لجمهوره في كل مكان، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين استنونا في حفل رأس السنة، أحلى حفلة تجمعني أنا والقمر دي".

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من المقرر أن يحيي الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في الرياض اليوم 27 ديسمبر الجاري، والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

كما تستعد المطربة نانسي عجرم لإحياء حفلًا غنائيًا مع المطرب رامي صبري ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025، يوم 3 يناير المقبل.

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