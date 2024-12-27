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تامر حسين وعزيز الشافعي مع كريم عبد العزيز في كواليس "الباشا" بموسم الرياض

08:00 ص الجمعة 27 ديسمبر 2024
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    تامر حسين مع الطفل جان رامز
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    تامر حسين وعزيز الشافعي مع المخرج رامي إمام
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    تامر حسين وعزيز الشافعي وكريم عبد العزيز
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كتب- مروان الطيب:

احتفل الشاعر الغنائي تامر حسين، بنجاح أولى عروض مسرحية "الباشا" التي بدأ عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط مشاركة عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، وتعرض في الفترة من 25 ديسمبر حتى 1 يناير 2025، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر تامر حسين، صورا بصحبة عدد من فريق عمل المسرحية وهم كريم عبد العزيز، الملحن عزيز الشافعي، الطفل جان رامز، إلى جانب المخرج رامي إمام، وعلق: "اتشرفت بمشاركتي بـ كلمات أغاني مسرحية الباشا لصديقي النجم الكبير كريم عبد العزيز، والمخرج الكبير رامي إمام، والنجم الصاعد جان رامز، والعبقري حاتم صلاح، ومنتجة العمل الاء الغزالي، ألحان صديقي الملحن العبقري عزيز الشافعي، توزيع الموزع النابلسي".

ويشرف الشاعر تامر حسني، والملحن عزيز الشافعي على كتابة أغاني مسرحية "الباشا"، حيث نشر عزيز الشافعي صورة تجمعه بتامر حسين فور وصولهما الرياض، وعلق: "في الرياض الغالية، وأغاني مسرحية الباشا كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نابلسي، ميكس خالد سند، المسرحية بطولة النجم كريم عبد العزيز، هنا الزاهد، وإخراج المبدع رامي إمام".

تدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، ويشارك ببطولة المسرحية كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

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أولى عروض مسرحية الباشا مسرحية الباشا كواليس الباشا بموسم الرياض تامر حسين عزيز الشافعي كريم عبد العزيز
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