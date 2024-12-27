حدث بالفن| حقيقة ارتباط طليق آيتن عامر بروبي ونجمة تثير الجدل وأول قرار لـ زينة في 2025

إعداد - مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة في نهاية 2024، أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"، مدير التصوير محمد عز العرب ينفي شائعة زواجه من روبي، مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز ترفع لافتة "كامل العدد في "موسم الرياض"، عمرو مصطفى يكشف حقيقة تصريحاته المثيرة للجدل في حفل تكريم الراحل محمد رحيم، ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"ستوري" جديد عن نكران الجميل، وغيرها من الأخبار.