ناهد السباعي تنشر صورا لها من كواليس مسلسل "نقطة سودة".. والجمهور يغازلها

نجوى كرم تشارك جمهورها صورًا من حفلها الغنائي في أوبرا دبي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، أحدث صور لها من كواليس مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة".

ونشرت ناهد الصور عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت فيها مرتدية فستان زهري، وعلقت: ليلة.. نقطة سودة".

تفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمري وحبيبة قلبي"، "كل الاحترام والتقدير ليكي"، "اللون القمحي أصله مصري"، "زي العسل"، "متالقة دايما يا نجمة".

مسلسل "نقطة سودة" شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم، أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، وفاء عامر، أحمد خالد صالح، أحمد بدير، سماح أنور، أشرف عبدالغفور، ناهد رشدي، أحمد عزمي، مريم الخشت، سماح السعيد، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

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