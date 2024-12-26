"قلبي موجوع أوي".. رسالة غامضة من شريف دسوقي لجمهوره

كتب- مروان الطيب:

رسالة غامضة كتبها الفنان شريف دسوقي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أوضح خلالها أنه يمر بحالة نفسية سيئة.

وكتب دسوقي: "بسم الله، اعتراف، أنا قلبي موجوع وجع عمره ما عدى عليا قبل كده، أقسم الله، كنت بشوف جملة بيكتبوا بعض الأصدقاء على صفحتي، انه نفسه في يتحضن ويتطبطب على قلبه، وحد يقولي أنت كويس يا شريف وعمرك ما اذيت حد، بالعكس أنا اتأذيت كتير وسامحت ياما".

وتابع: "نفسي ربنا يرضي عني ويسامحني ويقربني منه زي ما كنت، أنا اسف اني بقول كده أو بصدر إحباط للاخرين، بس أنا متعود أكون كتاب مكشوف لكل الدنيا، أنا فجأة بلاقي نفسي ببكي بحرقة وبغزاره في الدموع، أنا قلبي موجوع أوي يا جماعة".

وكان الفنان شريف دسوقي، قد تصدر تريند محرك البحث "جوجل" في وقت سابق عقب كشفه عن تطورات حالته الصحية بعد تركيبه للطرف الصناعي وذلك خلال لقائه ببرنامج "عيش صباحك على "نجوم إف إم".

وقال شريف: "أنا الحمدلله عديت أصعب فترة في التعامل مع الطرف الصناعي لقدمي، أنا الفترة اللي فاتت كلها على مدى أربع سنوات كنت بعاني لأني للأسف الدكتور رشحلي طرف صناعي مش مناسب لقدمي".

وأضاف: "كنت في شغل طول الوقت ومش عايز أبعد عن الوسط واختفي، فكنت بعمل حيل الدنيا والأخرة وأنزل بالطرف اللي موجود معايا لحد ما ألاقي وقت عشان أغيره، وفي الأيام دي الحمد لله غيرت الطرف الصناعي، وبقيت بمشي أحسن الحمد لله كتير".

يذكر أن، آخر أعمال شريف دسوقي فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوي ، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، نور إيهاب، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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