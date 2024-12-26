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"لما تتصور وحدك بس اللي جنبك لزقة".. هنا الزاهد تعلق على صورتها مع تارا عماد

10:58 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    هنا الزاهد
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    هنا الزاهد
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    هنا الزاهد
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كتب - معتز عباس:

مازحت الفنانة هنا الزاهد، صديقتها الفنانة تارا عماد، ، وذلك أثناء حضورهم إحدى مباريات الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت هنا صورة مع تارا، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وكتبت: "لما تكون بتتصور لوحدك في أمان الله عشان تطلع بصورة عدلة، بس للاسف اللي جنبك لزقة".

وردت عليها تارا عماد، وعلقت: "مفيش صورة واحدة هتكون من غيري".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد، في مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والتي انطلق عرضها أمس الأربعاء 25 ديسمبر ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتستمر حتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

هنا الزاهد على انستجرام

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