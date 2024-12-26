"لما تتصور وحدك بس اللي جنبك لزقة".. هنا الزاهد تعلق على صورتها مع تارا عماد

كتب - معتز عباس:

مازحت الفنانة هنا الزاهد، صديقتها الفنانة تارا عماد، ، وذلك أثناء حضورهم إحدى مباريات الملاكمة ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

ونشرت هنا صورة مع تارا، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وكتبت: "لما تكون بتتصور لوحدك في أمان الله عشان تطلع بصورة عدلة، بس للاسف اللي جنبك لزقة".

وردت عليها تارا عماد، وعلقت: "مفيش صورة واحدة هتكون من غيري".

وتشارك الفنانة هنا الزاهد، في مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والتي انطلق عرضها أمس الأربعاء 25 ديسمبر ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتستمر حتى 1 يناير 2025.

يذكر أن هنا الزاهد تشارك بعدد من الأعمال ما بين التليفزيونية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "إقامة جبرية"، وفيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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