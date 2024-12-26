هكذا تستمتع جميلة عوض بعطلة نهاية عام 2024 في إيطاليا (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

تقضي الفنانة جميلة عوض عطلة نهاية العام في مدينة لومباردي الإيطالية.

ونشرت جميلة مقطع فيديو وهي تستمتع بالأجواء الشتوية بجوار بحيرة "كومو"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

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واحتفلت جميلة عوض في 6 يونيو 2024 بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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