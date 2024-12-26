أول تعليق من نقابة المهن الموسيقية بعد القبض على حمو بيكا

كتب- مروان الطيب:

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، كواليس وملابسات القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا، وحيازته سلاح أبيض، إلى جانب هروبه من تنفيذ 3 أحكام جنح.

وقال "عبد الله" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن الأمر تم عرضه على مجلس الإدارة برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل في إنتظار الرد الأخير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النقابة، أن النقابة تساند جميع حاملي تراخيص العمل الصادرة عنها، سواء كانوا أعضاء أو حاصلين على تصاريح سنوية، وأن النقابة كلفت الشئون القانونية بمتابعة أي أزمات قد تواجه من ينتمون للنقابة، باستثناء القضايا المتعلقة بالجرائم المخلة بالاداب العامة أو المخدرات، وذلك وفقًا لتعليمات النقيب مصطفى كامل في تصريحات سابقة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا في منطقة الزمالك، ظهر اليوم الخميس.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات لمصراوي، أن خلال توقيف مؤدي المهرجانات محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا"، في أحد الأكمنة الأمنية في منطقة الزمالك، وخلال تفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، بالإضافة إلى أنه بالفحص الأمني بشأنه تبين صدور 3 أحكام قضائية غيابية ضده.

وأضاف المصدر، أنه تم اقتياد مطرب المهرجانات إلى ديوان قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه، بالإضافة إلى السلاح الذي كان بحوزته.

يذكر أن، آخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا كان مهرجان بعنوان "رجوع الحملة" وشاركه في الغناء إسلام كابونجا، ميسو ميسرة، من توزيع فيجو الدخلاوي، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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