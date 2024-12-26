"مش ساحر".. باسم يوسف يعلق على توقعاته بصدارة صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

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كتب- مروان الطيب:

احتفل الإعلامي باسم يوسف، بصدق توقعاته حول تصدر قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب إحرازه هدفين في المباراة التي جمعته بنادي توتنهام.

وأعاد باسم يوسف نشر توقعه عبر مقطع فيديو من كواليس إحدى حلقات برنامج "عرب جوت تالنت"، والذي صرح خلاله قائلا: "أنا أتوقع إن شاء الله ان ليفربول يكسب وصلاح هينفرد بسباق هدافين الدوري الإنجليزي"، وهو ما حدث بالفعل بعدها بساعات.

وعلق باسم يوسف على توقعه: "أنا مش ساحر ولا حاوي، بس حبيت أقولكم بس، أشوفكم في أوروبا".

وشارك باسم يوسف لأول مرة ضمن لجنة تحكيم برنامج "عرب جوت تالنت" وشاركه لجنة التحكيم كل من نجوى كرم، ناصر القصبي، وعلي جابر.

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يذكر أن، باسم يوسف كشف مؤخرًا عن استبعاده من المشاركة بفيلم الأبطال الخارقين "Superman"، بسبب دعمه الشعب والقضية الفلسطينية بالعديد من اللقاءات التلفزيونية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض الفيلم بالسينمات بحلول عام 2025.

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