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المخرج آدم أبو غزالة ينتهي من تصوير فيلم "سفاحة بيانكي" بالإمارات

09:57 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاحة بيانكي
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاحة بيانكي
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاحة بيانكي
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاحة بيانكي
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير فيلم سفاحة بيانكي
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كتب- هاني صابر:

انتهى المخرج المصري الأمريكي آدم أبو غزالة من تصوير جميع مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "سفاحة بيانكي" استعدادا لعرضه بالسينمات قريبا.

وقال أبو غزالة، في بيان صحفي، إن الفيلم تم تصويره بالكامل بدولة الإمارات العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه التجربة التي يقدم من خلالها رسائل عديدة للجمهور.

وأضاف، أنه ينوي المشاركة بهذا الفيلم في عدة مهرجانات عالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ثقته الكبيرة في السيناريو القوي للعمل وإتقان أبطاله لأدوارهم فيه.

تدور أحداث فيلم "سفاحة بيانكي" ما بين الغموض والتشويق والجريمة، فعندما تحاول الأختين كارما وسلمى الهرب من ماضيهم القاسي إلى مكان هادئ ومنعزل بعيدا عن عيون الناس، ماضيهم لا يتركهم ويلاحقهم إلى هناك حيث يواجهون أحداث غير متوقعة، تضطر الأختين لفعل ما لا يصدقه عقل لمحاولة إخفاء حقيقتهم نحن أم الطوفان.

فيلم "سفاحة بيانكي" بطولة إيمان حلمي ومحمد قايد وآية حلمي ولؤي شكري ونيرفانا ومحمد الصاوي، وآخرين، ومن إخراج آدم أبو غزالة.

المخرج آدم أبو غزالة فيلم سفاحة بيانكي تصوير فيلم سفاحة بيانكي بالإمارات المخرج المصري الأمريكي آدم
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