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"بعد القبض عليه".. 25 صورة لـ حمو بيكا جمعته بابنته ونجوم الفن

09:32 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مؤدي المهرجانات حمو بيكا_1
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا يستمتع بوقته في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير لمطرب المهرجانات حمو بيكا
  • عرض 25 صورة
    مطرب المهرجانات حمو بيكا
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا وعصام صاصا
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا وزوجته
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا وحسن شاكوش
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا من أمام البيت الأبيض
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا من أحد جلسات التصوير
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع ياسمين صبري
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا ومحمود الليثي
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا وعمر كمال
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع والدته
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع عمر كمال وحسن شاكوش
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع رضا البحراوي
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع مطرب المهرجانات حمو بيكا
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع حكيم
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع هنا الزاهد
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا في جلسة تصوير مع زوجته
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا خلال إحياء حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 25 صورة
    تاج حمو بيكا مع والدتها
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع أحمد فهمي وروبي
  • عرض 25 صورة
    حمو بيكا مع أحمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    تاج ابنة حمو بيكا
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كتب- مروان الطيب:

شهدت الساعات الماضية، إلقاء القبض على مطرب المهرجانات، حمو بيكا في القاهرة، بمنطقة الزمالك، وكشفت التحريات الأولية أنه هارب من تنفيذ 3 أحكام جنح.

وتصدر حمو بيكا محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منها موقع "X".

وشهد عام 2024 العديد من الفعاليات الغنائية لمطرب المهرجانات حمو بيكا، أبرزها إحيائه حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع المطرب عمر كمال.

يذكر أن أخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا كان مهرجان بعنوان "رجوع الحملة" وشاركه في الغناء إسلام كابونجا، ميسو ميسرة، من توزيع فيجو الدخلاوي، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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حمو بيكا القبض على حمو بيكا جوجل نجوم الفن
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