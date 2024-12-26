"بعد القبض عليه".. 25 صورة لـ حمو بيكا جمعته بابنته ونجوم الفن

25 صورة مميزة لـ جنات خطفت بها الأنظار في عام 2024

كتب- مروان الطيب:

شهدت الساعات الماضية، إلقاء القبض على مطرب المهرجانات، حمو بيكا في القاهرة، بمنطقة الزمالك، وكشفت التحريات الأولية أنه هارب من تنفيذ 3 أحكام جنح.

وتصدر حمو بيكا محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية منها موقع "X".

وشهد عام 2024 العديد من الفعاليات الغنائية لمطرب المهرجانات حمو بيكا، أبرزها إحيائه حفلًا غنائيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع المطرب عمر كمال.

يذكر أن أخر ما طرحه مطرب المهرجانات حمو بيكا كان مهرجان بعنوان "رجوع الحملة" وشاركه في الغناء إسلام كابونجا، ميسو ميسرة، من توزيع فيجو الدخلاوي، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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