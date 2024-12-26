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25 صورة لـ ميرنا جميل تودع بها عام 2024

09:25 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل بفستان ابيض
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل بفستان ابيض
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل على خشبة المسرح
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل على شاطئ البحر
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل بفستان ابيض
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل على شاطئ البحر
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل على شاطئ البحر
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل تستمتع باجازتها في 2024
  • عرض 25 صورة
    ميرنا جميل في احتفالات كريسماس 2025
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كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة ميرنا جميل، تريند محركات البحث المختلفة، عقب احتفالها بـ عيد الميلاد "الكريسماس".

وحرصت ميرنا جميل على التقاط صورًا بجوار شجرة "الكريسماس"، ظهرت مرتدية فستان طويل، خطفت بها أنظار المتابعين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت، ميرنا: "تذكير لطيف بأن عيد الميلاد ليس مجرد يوم، روح عيد الميلاد هي شيء يمكننا أن نحمله معنا طوال العام، بالطريقة التي نبتسم بها للغريب، بالطريقة التي نتصل بها بأحبائنا ونخبرهم أننا نفكر فيهم، في الطريق لمد يد العون لشخص محتاج، في الطريقة التي نأخذ بها الوقت لإبطاء وتقديم الشكر لهدايا الحياة العديدة".

وتمنت ميرنا جميل في نهاية عام 2024: "أتمنى أن تملأ روح عيد الميلاد قلبك في موسم الأعياد هذا".

يذكر أن الفنانة ميرنا جميل شاركت في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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ميرنا جميل ميرنا جميل بجوار شجرة الكريسماس انستجرام ميرنا جميل ميرنا جميل تودع عام 2024 ميرنا جميل بفستان طويل
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