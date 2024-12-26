25 صورة مميزة لـ جنات خطفت بها الأنظار في عام 2024

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كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة جنات على مشاركة متابعيها، احتفالها بأعياد الميلاد "الكريسماس" رفقة ابنتيها، لتتصدر تريند مواقع التواصل المختلفة.

ونشرت الفنانة صور مع ابنتيها أمام شجرة "الكريسماس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت :"كل سنة وأنتم بخير"، والتي نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل.

وظهرت جنات مرتدية "بيجامة" الكريسماس، رفقة ابنيتها، والتقطت صورًا مميزة أمام شجرة الكريسماس.

ومن المقرر أن تحيي جنات حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة يوم 7 يناير المقبل رفقة المطرب بهاء سلطان.

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