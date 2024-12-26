ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"ستوري" جديد عن نكران الجميل

كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر تدوينة تشير فيها إلى نكران الجميل.

ونشرت ياسمين "ستوري" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة، لشخص قام بتربية أسد وهو صغير، وحينما كبر الأسد قام بالتهامه على الفور.

ويشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.





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