لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بـ"ستوري" جديد عن نكران الجميل

08:44 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الفنانة ياسمين عبد العزيز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر تدوينة تشير فيها إلى نكران الجميل.

ونشرت ياسمين "ستوري" عبر حسابها على موقع "انستجرام"، صورة، لشخص قام بتربية أسد وهو صغير، وحينما كبر الأسد قام بالتهامه على الفور.

ويشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عدد من نجوم ونجمات الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

يذكر أن، آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز كانت بمسلسل "ضرب نار" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

ياسمين عبدالعزيز على انستجرام

اقرأ أيضا..

بعد تصدره "التريند".. 25 صورة من مسلسل "موضوع عائلي"

تركي آل الشيخ يروج لحفل عبد المجيد عبد الله في "موسم الرياض"

ياسمين عبد العزيز انستجرام ياسمين عبد العزيز نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة: إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات وإعادة استغلالها كفنادق
المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض للمرة السادسة على التوالي