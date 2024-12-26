25 صورة لـ إيمان العاصي تختتم بها عام 2024

25 صورة مميزة لـ جنات خطفت بها الأنظار في عام 2024

"بعد القبض عليه".. 25 صورة لـ حمو بيكا جمعته بابنته ونجوم الفن

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورا لها وهي تحتفل بـ"الكريسماس" في إحدى الكنائس.

وظهرت إيمان بالصور وهي تقوم بإضاءة شمعة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

كما قامت الفنانة إيمان العاصي، بتوثيق رحلتها مؤخرًا لإحدى الدول الاوروبية، وخضعت لعدد من جلسات التصوير التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي، بمسلسل "برغم القانون" الذي حققت خلاله نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية، وفازت بجائزة "الممثلة الأفضل" ضمن حفل توزيع جوائز "الأفضل".

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض فيلم "في عز الضهر" أولى بطولات الممثل الكندي العالمي مينا مسعود، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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