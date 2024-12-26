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25 صورة لـ إيمان العاصي تختتم بها عام 2024

08:36 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إيمان العاصي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إيمان العاصي توثق كواليس رحلتها
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي بإحدى رحلاتها
  • عرض 25 صورة
    الفنانة إيمان العاصي من كواليس رحلتها
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير في أوروبا
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تخطف الأنظار من جلسة تصوير أوروبية
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بالأجواء الشتوية
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع برحلتها بأحد الدول الأوروبية
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع برحلتها
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بعطلتها_1
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بوقتها بأحد جلسات التصوير
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تستمتع بوقتها
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تلتقط صور تذكارية من رحلتها
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي في أجواء شتوية
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي في أحدث جلسة تصوير
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي في رحلتها بأحد الدول الأوروبية
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي من كواليس حفل ذا بيست
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي وسط الطبيعة الخلابة
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير إيمان العاصي
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي بأحد جلسات التصوير
  • عرض 25 صورة
    إيمان العاصي وجلسة تصوير وسط الطبيعة
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة إيمان العاصي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورا لها وهي تحتفل بـ"الكريسماس" في إحدى الكنائس.

وظهرت إيمان بالصور وهي تقوم بإضاءة شمعة، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد للجميع".

كما قامت الفنانة إيمان العاصي، بتوثيق رحلتها مؤخرًا لإحدى الدول الاوروبية، وخضعت لعدد من جلسات التصوير التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي، بمسلسل "برغم القانون" الذي حققت خلاله نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الدراما التليفزيونية، وفازت بجائزة "الممثلة الأفضل" ضمن حفل توزيع جوائز "الأفضل".

يذكر أن إيمان العاصي تنتظر عرض فيلم "في عز الضهر" أولى بطولات الممثل الكندي العالمي مينا مسعود، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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إيمان العاصي جوجل الكريسماس إنستجرام إيمان العاصي
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