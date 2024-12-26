احتفالا بالعام الجديد.. هدى الإتربي تخطف الأنظار والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، احتفالًا بالعام الجديد 2025.

ونشرت هدى، مقطع فيديو لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "المشي خلال العاصفة".

وتفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قنبلة الجيل"، "البطل بعينه"، "كفايا جمدان"، "ملكة قلبي"، "جمالك مش عادي".

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وعلى الجانب الآخر بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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