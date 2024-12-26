لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ماذا قال محمود عبد المغني عن "عم حارث" عامل المهمات في النادي الأهلي؟

07:54 م الخميس 26 ديسمبر 2024

الفنان محمود عبد المغني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن عم حارث عامل المهمات الشهير بالنادي الأهلي، وذلك خلال وجوده ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

وتطرق محمود عبد المغني خلال حديثه، عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن عم حارث عامل المهمات في النادي الأهلي، قال عبد المغني: "نفسي أقدم شخصيته في عمل فني، وهو راجل معاه مفتاح أسرار غرفة ملابس اللعيبة على مدار 45 سنة.. رحلة صعوده ملهمة، وبدأ شغل في النادي من وهو 12 سنة وشاف كل نجومه.. لا أظن أن في أي حد من جماهير كل الأندية ما بيحبش عم حارث، بنحب سماره وروحه وانتمائه لناديه".

يذكر أن، محمود عبد المغني شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام ، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد أسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، وأيضًا مسلسل "بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب ونانسي صلاح وغيرهم.

اقرأ أيضا:

بعد القبض عليه.. تعرف على أبرز أزمات حمو بيكا خلال الفترة الماضية

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "موضوع عائلي 3" يتصدر تريند "جوجل"

الفنان محمود عبد المغني عم حارث عامل المهمات عامل المهمات في النادي الأهلي بودكاست فايق ورايق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خفض أو تثبيت الفائدة.. تأثير قرار المركزي اليوم على الاقتصاد والاستثمار
احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية