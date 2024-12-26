ماذا قال محمود عبد المغني عن "عم حارث" عامل المهمات في النادي الأهلي؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان محمود عبد المغني، عن عم حارث عامل المهمات الشهير بالنادي الأهلي، وذلك خلال وجوده ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق.

وتطرق محمود عبد المغني خلال حديثه، عن علاقته بنجوم الوسط الفني، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن عم حارث عامل المهمات في النادي الأهلي، قال عبد المغني: "نفسي أقدم شخصيته في عمل فني، وهو راجل معاه مفتاح أسرار غرفة ملابس اللعيبة على مدار 45 سنة.. رحلة صعوده ملهمة، وبدأ شغل في النادي من وهو 12 سنة وشاف كل نجومه.. لا أظن أن في أي حد من جماهير كل الأندية ما بيحبش عم حارث، بنحب سماره وروحه وانتمائه لناديه".

يذكر أن، محمود عبد المغني شارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام ، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد أسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، وأيضًا مسلسل "بـ 100 راجل" بطولة الفنانة سمية الخشاب ونانسي صلاح وغيرهم.

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