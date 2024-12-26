10 آلاف جنيه لكل فائز.. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة لمتابعيه

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي، عن مسابقة جديدة لمتابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، بجوائز تصل إلى 400 ألف جنيه، قبل نهاية عام 2024.

وكتب "العوضي"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخواتي الغاليين، بكره راجعلكم بالمسابقة الحلوة، ميعادنا بكره والمسابقة رقم ٣٧ عقبال الالف ان شاء الله".

وأضاف: "كله يخطر صاحبه وحبيبه وأخوه في كل جهه وكل مكان وكل نجع، أخواتي في ضهري وأخواتي سبب نجاحي بعد ربنا سبحانه وتعالى، وبفضلهم بعد فضل ربنا أحسن ممثل في ٢٠٢٤".

وأكمل: "أنا جاي بكرة في مسابقة هيكسب معايا ٤٠ أخ وأخت، هتبقي مسابقة طرشمه بعون الله، كل فايز ١٠ آلاف، وفي نص يناير مسابقة رقم ٣٨ ان شاء الرحمن، ميعادنا بكره ٢ الضهر".

يخوض الفنان أحمد العوضي سباق رمضان 2025، بمسلسل "فهد البطل" وهو تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.





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