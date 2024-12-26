بمشهد لـ فيفي عبده في مسلسل "الحقيقة والسراب".. أول قرار لـ حورية فرغلي في 2025

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن أول قراراتها للعام الجديد 2025.

ونشرت حورية، ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مشهد شهير للفنانة فيفي عبدة، في مسلسل "الحقيقة والسراب"، وهي تتحدث مع مي عز الدين وأحمد زاهر وطارق لطفي، قائلة: "أنا هتجوز".

وتشارك حورية فرغلي بطولة فيلم "المدرسة"، والذي يضم عدد من الفنانين، أبرزهم إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة، وعدد من النجوم الشباب أبرزهم مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، سيناريو محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

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