زينة: "من السنة الجاية مش هبقى جنب الحيطة تاني".

كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة زينة إنها اتخذت قرارا ستبدأ في تنفيذه مع بداية العام الجديد 2025.

وأوضحت زينة في لقاء مع برنامج "سينماتك" المعروض على قناة SBC، تم نشره عبر حساب البرنامج الرسمي على موقع انستجرام: "أنا بقولك أهو، من بداية السنة الجاية مش هاكون جنب الحيطة تاني خلاص الحمد لله".

وخلال اللقاء تحدثت عن النجاح الكبير الذي حققته في بداية مشوارها، قائلة "المكانة اللي وصلتلها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بيها مكملتش ومهتمتش بشغلي قوي، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب".

وتابعت "لأ أسهل من آه بكتير عندي، لإن لأ بقولها وخلاص بندم شوية بعدها لكن الآه بتخليني أندم قوي، مثلا دخلت فيلم طلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو وحش والفيلم مش حلو، آه دي بقى كانت فين لأ، بندم قوي وأزعل طول الوقت، كل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها وحش قوي وأنا بتعب نفسيا الصراحة".

جدير بالذكر أن زينة يُطرح لها قريبا فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.