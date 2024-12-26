نادية الجندي تودع 2024 بجلسة تصوير أنيقة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من جلسة تصوير تودع بها عام 2024.

ونشرت نادية، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير وسلام وآمن وآمان.. جمهوري الحبيب بتنمالكم السعادة والصحة، سنة سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله، بحبكم أوي أوي، عيد ميلاد مجيد وعام 2025 سعيد عليكم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل سنة وأنتي دايما منورانا وواجهة جميلة لستات مصر" ، "أطال الله عمرك وأمدك بالصحة والسعادة" ، "كل سنة وانتي قمر" ، "ما شاء الله قمر كل سنة وانتي نجمتنا المحبوبة" ، "جمال وكاريزما ورقي وأناقة" ، "سنة سعيدة عليكي".

وكانت نادية الجندي قد شاركت مؤخرا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل "سكر زيادة" الذي ضم عدد كبير من النجوم منهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وبيومي فؤاد وغيرهم، وتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.

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