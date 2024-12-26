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زينة: "المكانة اللي وصلتلها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها بس مش ندمانة"

06:58 م الخميس 26 ديسمبر 2024

النجمة زينة

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كتبت- منى الموجي:

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "سينماتك" المعروض على قناة SBC، عبر موقع "انستجرام"، لقاء مع النجمة زينة، أكدت خلاله أنها باتت أكثر حرصا في انتقاء أدوارها.

وقالت زينة "المكانة اللي وصلتلها وأنا صغيرة مقدرتهاش وقتها، استهترت بيها مكملتش ومهتمتش بشغلي قوي، بس مش ندمانة خالص، بتعب من أول وجديد واحنا اتخلقنا عشان نشقى ونتعب".

وتابعت "لأ أسهل من آه بكتير عندي، لإن لأ بقولها وخلاص بندم شوية بعدها لكن الآه بتخليني أندم قوي، مثلا دخلت فيلم طلع الفيلم ده الناس فيه صعبة والسيناريو وحش والفيلم مش حلو، آه دي بقى كانت فين لأ، بندم قوي وأزعل طول الوقت، كل ما يتعرض أزعل وكل ما أشوفه أزعل، بيبقى ندمها وحش قوي وأنا بتعب نفسيا الصراحة".

جدير بالذكر أن زينة يُطرح لها قريبا فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، خالد الصاوي، باسم سمرة، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز.

برنامج سينماتك زينة الدشاش انستجرام زينة
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