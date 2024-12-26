محمد سليمان عبد المالك لـ"مصراوي": الهجوم على"شباب امرأة" مصادرة على حرية الإبداع

كتبت- بسمة ثروت:

رد السيناريست محمد سليمان عبد المالك، على حملة الهجوم التي تعرض لها مسلسل "شباب امرأة" بمجرد الإعلان عن بدء تصويره بسبب مقارنة الجمهور فيما بينه وبين الفيلم الذي سبق أن قدمته الراحلة تحية كاريوكا، والراحل شكري سرحان، واصفاً ذلك الهجوم بأنه يعتبر مصادرة على حرية الإبداع.

وقال محمد سليمان عبد المالك في تصريح خاص لمصراوي: "فيلم (شباب امرأة) تم تقديمه منذ قرابة سبعون عاما، وكون الجمهور أحب الفيلم، وارتبط به، فهذا ليس معناه أن تُصادر على فنان يعيد تقديم رواية تم تقديمها كفيلم من قبل، فأنا أعتبر هذا مُصادرة على حرية الفن، وظلم لكل أطراف العمل، بأن تضعه في مقارنة مع الفيلم قبل أن يبدأ تصويره من الأساس، فهذا شىء غير عادل بالمرة، ومقارنة عبثية ليس لها أى معنى، فلا يجب أن يضع أحد وصاية على العمل الفني، ويجب ترك الناس لتحلم، وتعبر عما تريد، وبعد طرح العمل يُمكن حينها الحكم، إذا كان بنفس مستوى الفيلم أو أقل".

وتابع: "الرواية كتبها المؤلف أمين يوسف غراب، وأنا خلال كتابتي للسيناريو أعود إلى الأصل الأدبي للرواية، وليس للفيلم، فإنه ليس مرجعية بالنسبة لي، والرواية الأدبية من الممكن تقديمها خلال عدة وسائط سواء فيلم، أو إذاعة، أو تلفاز، وعلى غرار ذلك قدمت العام الماضي مسلسل (إمبراطورية ميم)".

وعن مناطق الاختلاف فيما بين المسلسل والفيلم، قال سليمان: "لا أستطع الكشف عنها حاليا، ولكن من المؤكد أن التناول سيكون مختلفاً، لأن الفيلم كان لمدة ساعتين، أما المسلسل فهو مكون من خمسة عشر حلقة".

وعما إذا كانت الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل قامت بتعديلات على السيناريو الخاص بالمسلسل قبل بدء التصوير، أضاف: "لا يصلح أن يقوم الممثل بإجراء تعديلات على السيناريو الذي أعددته، ولكن من الممكن أن يكون لدينا جميعاً وجهات نظر كأسرة عمل، ونفكر سوياً، وبالنهاية نصي ليس مشاعاً كي يضع فيه أي ممثل ما يريد، وهى كفنانة، وممثلة قديرة تعاملت مع ذلك بإحترام شديد".

وعن مراهنته على تحقيق المسلسل النجاح، أوضح: "هناك أفلام قد تم تقديمها كأعمال درامية للتلفاز، وحققت نجاح، وهناك بعض آخر لم يحقق النجاح، لذا فالنجاح ليس مضموناً، فليست هناك وصفة نستطع بها الجزم بنجاح العمل، ونحن لا نفكر في تحقيق النجاح من عدمه بقدر ما نحرص على الإجتهاد، وطرح القصة بزاوية نحن على قناعة بها، والحكم للجمهور بالنهاية".

وعن تفاصيل العمل، قال: "عدد حلقات المسلسل سيكون خمسة عشر حلقة، وقد إنتهيت من كتابته بالكامل، وسيتم عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، وستكون جميع أماكن التصوير داخل القاهرة".

يذكر أن، آخر أعمال السيناريست محمد سليمان عبد المالك مسلسل "رقم سري" بطولة ياسمين رئيس، وصدقي صخر، ورامي الطومباري، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.