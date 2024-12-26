منة فضالي تمازح متابعيها قبل أيام من نهاية 2024: "سنة هباب نفسي تخلص"

كتب - معتز عباس:

مازحت الفنانة منة فضالي متابعيها على السوشيال ميديا، بالتزامن مع أعياد الكريسماس واحتفالات العام الجديد 2025.

ونشرت منة صورة لها بفستان طويل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وأنا مستنيه السنة دي تخلص، سنة هباب نفسي تخلص مش عاوزه تخلص".

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، كما شاركت في مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

اقرأ أيضا..

بـ"فستان قصير"..أحدث ظهور لـ إليسا في وداع 2024 والجمهور يعلق (صور)

أسماء جلال تنشر صور جديدة من كواليس مسلسل "فقرة الساحر"