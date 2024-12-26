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منة فضالي تمازح متابعيها قبل أيام من نهاية 2024: "سنة هباب نفسي تخلص"

06:36 م الخميس 26 ديسمبر 2024

منة فضالي

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كتب - معتز عباس:

مازحت الفنانة منة فضالي متابعيها على السوشيال ميديا، بالتزامن مع أعياد الكريسماس واحتفالات العام الجديد 2025.

ونشرت منة صورة لها بفستان طويل، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وأنا مستنيه السنة دي تخلص، سنة هباب نفسي تخلص مش عاوزه تخلص".

يذكر أن منة فضالي، خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، كما شاركت في مسلسل "كوبرا"، بطولة محمد إمام، مجدي كامل، كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

منة فضالي على انستجرام

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منة فضالي السوشيال ميديا أعياد الكريسماس العام الجديد انستجرام منة فضالي
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