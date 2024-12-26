محمد رمضان يجيب على سؤال الـ 5 ملايين ويعلن مسابقة جديدة

كتب- هاني صابر:

أجاب النجم محمد رمضان، على سؤال الـ 5 ملايين جنيه الذي طرحه أمام الجمهور لمعرفة اسم أغنيته الجديدة.

ونشر رمضان، بوستر الأغنية الجديدة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "سؤال الخمسة مليون للأسف محدش جاوب صح ودي فرصة تانية دي مسابقة الأربعة مليون اسمعها وأكتب أغنية (ابن البلد ) موجهة لمين؟! بتلكك علشان أكسب حد من جمهوري".

وكان "رمضان"، قد نشر في وقت سابق بوستر له بوجه فرعوني ومن أمامه أهرامات الجيزة، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يوم، ده بوستر الأغنية .. إكتب إنت إسمها إيه".

يذكر أن، محمد رمضان طرح فيديو كليب "برج الثور"، الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.