أحمد الفيشاوي: "فاروق الفيشاوي أقوى من عادل إمام وحبيت شيرين رضا سنين طويلة"

كتب - معتز عباس:

يحل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفًا ببرنامج "مع نزار"، تقديم الإعلامي نزار الفارس، المقرر إذاعته غدًا الجمعة في الساعة 10 مساءً، ليكشف الكثير عن أسراره الفنية والأسرية.

وتحدث أحمد الفيشاوي، عن والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلًا: "فاروق الفيشاوي أقوى موهبة من عادل إمام، والزعيم مش وسيم أصلا".

كما كشف الفيشاوي أسرارًا عن علاقته بالفنانة شيرين رضا، قائلًا: "حبيت شيرين رضا سنين طويلة وكان حب متبادل وهي مش بتنكر ده".

وقال نزار الفارس إن رانيا يوسف لن توافق على أحمد الفيشاوي إذا طلب الزواج منها، ليرد عليه قائلًا: "وأنا مش هتقدملها".

وعن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أضاف، الفيشاوي: "انضميت لجماعة الإخوان المسلمين سنتين".

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يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عاش حالة من النشاط الفني خلال هذا العام 2024، إذ شارك بثلاثة أفلام، وهي: بنقدر ظروفك وعادل مش عادل وأيضا فيلم السيستم.

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