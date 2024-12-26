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بـ"فستان قصير"..أحدث ظهور لـ إليسا في وداع 2024 والجمهور يعلق (صور)

06:14 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    اليسا
  • عرض 3 صورة
    اليسا
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في وداع عام 2024.

ونشرت إليسا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تجمعي السنوي لعيد الميلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تنعاد عليكي بالصحة والعافية والسعادة يا حبيبة قلبي" ، "كريسماس مبروك" ، "الملكة" ، "عيد ميلاد مجيد" ، "الجمال".

وشاركت إليسا مؤخرًا في احتفالات "ميدل بيست ساوند ستورم" في الرياض، وسط مشاركة عدد من نجوم الغناء بمختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن، إليسا تحيي حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات الكريسماس يوم 28 ديسمبر الجاري في لبنان.

الفنانة إليسا إليسا بفستان قصير انستجرام إليسا إليسا في وداع 2024
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