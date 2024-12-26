أسماء جلال تنشر صور جديدة من كواليس مسلسل "فقرة الساحر"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورًا جديدة لها، عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب متابعيها..

ونشرت أسماء، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت من كواليس مسلسل "فقرة الساحر".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى واحدة، المسلسل تحفة لازم يكون 80 حلقة، ماشاء الله، قمر حبيبتي، من أكتر الفنانات اللي تتحب".

يعرض مسلسل "فقرة الساحر" على منصة "يانجو بلاي"، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

View this post on Instagram A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)

اقرأ أيضًا:

مدير التصوير محمد عز العرب ينفي شائعة زواجه من روبي

عمرو سلامة يكشف تفاصيل الحلقة السابعة من "ساعته وتاريخه"

دار الأوبرا تقدم حفل "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" في هذا الموعد

هاني شاكر يستعد لحفله الغنائي في أوبرا دبي.. (صور)