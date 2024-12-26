مدير التصوير محمد عز العرب ينفي شائعة زواجه من روبي

كتبت- سهيلة أسامة:

نفى مدير التصوير محمد عز العرب طليق الفنانة أيتن عامر الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية حول زواجه من الفنانة روبي.

ونشر عز العرب بيانًا عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "بشأن ما تردد مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجي من النجمة روبي، وما تم نشره من أخبار وشائعات مغلوطة ومخالفة للحقيقة تمامًا بشأن حياتي الشخصية، والزج باسمي في تلك الأخبار بهدف إثارة الجدل، فقد كلفت مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صحفي أو موقع إخباري يقوم بنشر أخبار مغلوطة عني أو عن حياتي الخاصة، التي ليست مشاعًا لأحد ليتناولها كما يشاء في المواقع الإخبارية".

وأضاف: "أهيب بالسادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمواقع الإخبارية احترام حرمة الحياة الخاصة، وعدم الزج باسمي في أي أخبار دون الرجوع إليَّ شخصيًا والتأكد من صحتها، مع خالص تحياتي وتقديري لكافة السادة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي".

وكانت أنباء قد تم تداولها خلال الساعات الماضية، عن زواج محمد عز العرب من الفنانة روبي، وهو ما نفاه في بيانه اليوم

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