بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "موضوع عائلي 3" يتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر مسلسل "موضوع عائلي 3" قائمة البحث "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.

وخصص فريق عمل المسلسل الحلقة الأولى من الجزء الثالث لروح الفنانة الراحلة لبنى محمود، التي توفيت في عام 2023، وكانت لبنى محمود قدمت دور والدة "إبراهيم" ماجد الكدواني، و"زينب" سما إبراهيم" في الأجزاء السابقة.

مسلسل "موضوع عائلي 3" بطولة ماجد الكدواني ومحمد رضوان وسما إبراهيم وطه الدسوقي ورنا رئيس، ورانيا يوسف، وطه دسوقي ونور اللبنانية وآخرين، وتولى كتابة العمل ورشة من الكتاب، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2025.. أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"

موعد عرض مسلسل "لعبة الحبار 2" على نتفليكس

رانيا ونورهان منصور في أحدث ظهور والجمهور: "نسخة واحدة"

مايان السيد توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ 37

قناع على الوجه.. سميرة سعيد تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة في نهاية 2024