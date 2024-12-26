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دار الأوبرا تقدم حفل "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم" في هذا الموعد

02:36 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أم كلثوم

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كتبت- سهيلة أسامة:

تحيي دار الأوبرا المصرية حفلًا موسيقيًا بعنوان "ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم"، بمشاركة طلاب مركز تنمية المواهب، تحت قيادة وتدريب الفنان إيهاب عباس.

ويُقام الحفل يوم الجمعة 27 ديسمبر، في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك في معهد الموسيقى العربية.

يشار أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة من الفعاليات المميزة لإحياء ذكرى عمالقة الموسيقى والغناء العربي خلال موسمها الفني 2024-2025 بهدف تكريم أيقونات الإبداع وتخليد أسماء الراحلين منهم.

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أم كلثوم دار الأوبرا المصرية ليلة موسيقية غنائية في حب أم كلثوم
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