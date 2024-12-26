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محمود عبد المغني يكشف عن أول أجر تقاضاه.. (فيديو)

02:33 م الخميس 26 ديسمبر 2024

محمود عبدالمغني

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كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان محمود عبدالمغني عن بداية مسيرته الفنية وعن أول أجر تقاضاه، وعلاقته بالفنان كريم عبد العزيز وأحمد حلمي، وذلك خلال لقائه في بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

وقال "عبد المغني": "أول أجر ليا في فيلم "عبود على الحدود" كنت لسه طالب وكان 2000 جنيه، وأنا طالبت 5 من الأستاذ محمد زين الله يرحمه، وبعدين روحنا صورنا في شرم الشيخ، وعرفت علاء ولي الدين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي، وعلاقتنا دلوقتي زملاء وبحبهم وبقدرهم جدًا، وبالذات كريم بحبه جدًا".

يذكر أن الفنان محمود عبد المغني شارك في دراما رمضان 2024، بمسلسل "كوبرا"، محمد عادل إمام ، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، دنيا ماهر، صفاء الطوخي، محمد أسامة، تأليف محمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق، وأيضًا "بـ 100 راجل"،بطولة الفنانة سمية الخشاب محمد القص، نانسي صلاح وغيرهم.

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