لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رمضان 2025.. أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"

01:47 م الخميس 26 ديسمبر 2024

أكرم حسني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أكرم حسني، عن بدء تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الكابتن"، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026.

ونشر أكرم، صورة له وهو يحمل "كلاكيت" العمل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله، الكابتن، رمضان 2025".

والمسلسل بطولة كلًا من أكرم حسني، أية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، سامي مغاوري.

من جانب آخر يواصل الفنان أكرم حسني تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

View this post on Instagram

A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

اقرأ أيضًا:

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا في دبي بهذا الموعد

رانيا ونورهان منصور في أحدث ظهور والجمهور: "نسخة واحدة"

مايان السيد توجه رسالة لـ أحمد حاتم بمناسبة عيد ميلاده الـ 37

أكرم حسني مسلسل الكابتن إنستجرام أية سماحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد