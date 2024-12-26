رمضان 2025.. أكرم حسني يعلن بدء تصوير مسلسل "الكابتن"

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أكرم حسني، عن بدء تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الكابتن"، والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2026.

ونشر أكرم، صورة له وهو يحمل "كلاكيت" العمل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "بسم الله، الكابتن، رمضان 2025".

والمسلسل بطولة كلًا من أكرم حسني، أية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، سامي مغاوري.

من جانب آخر يواصل الفنان أكرم حسني تصوير فيلم "زوجة رجل مش مهم"، مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، يدور في إطار اجتماعي كوميدي.

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